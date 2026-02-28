「エビちゃん」ことモデル・蛯原友里（４６）の最新ショットが美しすぎると反響を呼んでいる。蛯原は２７日、自身のインスタグラムを更新。「撮影の後、不意に撮ってもらった写真がとってもお気に入り」とつづり、白のトップスにデニムパンツを合わせた透明感のあふれるショットを披露した。この投稿にファンからは「いつもステキです。２０年前よりも魅力的」「エビちゃん綺麗すぎる〜大好きです」「とっても美しい」「相