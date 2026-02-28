◆練習試合巨人―サムスン（２８日・那覇）両軍のメンバーが発表され、巨人は坂本勇人内野手が「６番・三塁」で今年初の実戦守備となる。「１番」には浦田俊輔内野手、「２番」には松本剛外野手が入る。先発は今年初実戦となる戸郷翔征投手で、岸田行倫捕手とバッテリーを組む。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・二塁浦田２番・中堅松本３番・遊撃泉口４番・ＤＨキャベッジ５番・一塁ダルベック６