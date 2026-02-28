「死にたい」「消えたい」そんな言葉を胸の奥に抱えながら、誰にも打ち明けられない子どもたちがいる。 厚生労働省によると、2025年の自殺者数は暫定値で1万9097人と、統計開始（1978年）以来初めて2万人を下回る見通しとなった。しかし、その陰で小中高生の自殺者数は532人と、統計のある1980年以降で過去最多を更新する見込みだ。 こうした状況を受け、NPO法人ライフリンクは2月27日、都内で会見を開き、生きることに「しん