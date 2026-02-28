【モデルプレス＝2026/02/28】株式会社ポケモンが、『ポケットモンスター』シリーズ完全新作である、Nintendo Switch 2ソフト『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』を、2027年に全世界同時発売することを発表。本作の映像を、世界同時初公開した。【写真】Switch2「ポケモン」完全新作、主人公の姿◆完全新作「ポケットモンスター ウインド・ウェーブ」登場オープンワールドで表現された本作の新たなフィールドには、風が吹き