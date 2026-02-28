◇練習試合巨人 ― サムスン（2026年2月28日沖縄セルラー）巨人は28日、今キャンプ最後の実戦となる韓国・サムスンとの練習試合に挑む。先発投手は実戦初登板となる戸郷翔征投手。坂本勇人内野手は「6番・三塁」で出場する。巨人のスタメンは以下の通り。（二）浦田（中）松本（遊）泉口DHキャベッジ（一）ダルベック（三）坂本（捕）岸田（右）皆川（左）佐々木 先発戸郷