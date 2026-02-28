お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が28日放送のTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に出演。コンビの推定年収をめぐる記事にツッコんだ。TBS深夜の通販番組「カイモノラボ」に出演しているナイツ。塙が「この前なんかのネットでナイツの推定年収みたいなのを誰かが書いていたんですよ。『カイモノラボ』だけでも年間7000万もらっていて」と明かすと、相方の土屋伸之は大笑いした