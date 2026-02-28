陸上男子長距離でマラソンで２時間６分４５秒の自己ベストを持つ高久龍と、ハーフマラソン前日本記録保持者の小椋裕介（ともにヤクルト）が２８日にそれぞれのインスタグラムを更新。高久は「３／１に行われる東京マラソンを最後に、競技を引退します」、小椋は「３月１日、４度目の東京マラソンへ出場しますそして現役選手としてのラストレースとする決断をしました」と記し、ともに東京マラソンをもって現役引退を表明した。