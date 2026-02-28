AKB48の1期生メンバーとしてデビューし、昨年芸能活動20周年を迎えた俳優・前田敦子が28日、都内で行われた『前田敦子写真集 Beste』（ベステ／講談社）発売記念会見に登壇。ブラウンのジャケットをまといシックなコーデで登場した前田は、同系色のチュール素材の透け感があるロングスカートから、美脚をチラつかせて多くの報道陣を魅了した。【写真】過去最大の露出！お気に入りカットを紹介する前田敦子本作は、AKB48の“絶