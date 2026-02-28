河原田菜々騎手（２１）＝栗東・渡辺＝が、土曜小倉３Ｒ（ダート１０００メートル）で、７番人気のミキノバカラ（牡４歳、栗東・大橋）に騎乗し、今年のＪＲＡ初勝利を挙げた。同通算２５勝目。道中は内ラチ沿いを馬なりで追走。しびれるような手応えで４コーナーをパスすると、ジワッと外に持ち出し、直線は鞍上の左ステッキに応えて矢のような伸びを披露。パートナーをＪＲＡ初勝利へと導いた。新馬戦８着以来、約１年半ぶ