俳優の生田斗真（41）が27日深夜放送の日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜0・59）に出演。嫌いな俳優について語った。この日は、俳優仲間の中村倫也がVTR出演。生田と出会った当時はほとんどしゃべらなかったが、10年後に舞台共演し親交を深めるように。「何の話の流れか忘れたんですけど。“飲み屋で酒飲んでタチ悪くなる俳優嫌い”って斗真くんが言ってて」と暴露し、「好きと思った。仲良くなろうと思った」と回顧。