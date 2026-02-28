独身だと思って付き合っていた彼が既婚者だったという人も。こんな騙され方をしたら一生許せませんよね……。今回は。独身偽装していた彼に復讐を計画する女性のエピソードをご紹介します。両親に挨拶する日の前日に…「彼氏の子どもを妊娠。結婚に向けて話を進めていたのに、両親に挨拶する日の前日、突然連絡が取れなくなりました。家にも行ったけど、すでに引っ越しているみたいで……。SNSを使って彼の居所を探そうとした結果