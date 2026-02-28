ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が2月26日（木）に配信された。番組中盤、吉住が健康維持のために飲んでいるサプリメントの“量”について嘆く一幕があった。吉住は「大人ってだいぶサプリ飲んでない？」と、1年程前からサプリを飲用することが習慣になっていると明かす。アメリカの人が飲むような巨大なマグネシウムのサプリをはじめ、ビタミンC、ビタ