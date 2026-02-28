サンアントニオ・スパーズは、2月27日（現地時間26日、日付は以下同）に敵地バークレイズ・センターで行われたブルックリン・ネッツ戦で、相手に一度もリードを許さずに126－110で完勝した。 この日は6本の3ポイントシュートを決めたジュリアン・シャンペニーがゲームハイの26得点に3スティール2ブロック、ステフォン・キャッスルが18得点5アシスト2スティー