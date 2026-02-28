2月28日（現地時間27日）、ポートランド・エキスポ・ビルディングでGリーグの試合が開催され、ウィンディシティ・ブルズがメイン・セルティックスに121－106で勝利した。 前日にNBAでベンチ入りを果たすも不出場に終わった河村勇輝は、この日はブルズのスターターとして出場。立ち上がりにレイアップで得点を決めるも、その後はシュートミスが続く苦しい展開に。それでも得意のパスで