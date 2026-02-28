[2.27 ブンデスリーガ2部第24節 ディナモ・ドレスデン 3-1 ダルムシュタット]ダルムシュタットのMF古川陽介が27日、敵地でのブンデスリーガ2部第24節ディナモ・ドレスデン戦(●1-3)で加入後初ゴールを挙げた。ベンチスタートの古川は後半34分、スタメン出場したMF秋山裕紀との交代でピッチへ。0-3で迎えた同45分に右CKの流れからDFアレクサンダル・ブコティッチの強烈なダイレクトシュートに反応し、右足でコースを変えて押し