テレビ神奈川(tvk)で放送されている横浜F・マリノスの応援番組『KICK OFF F・Marinos(キックオフ F・マリノス)』の公式X(@tvk_fmarinos)が27日、「番組から注意喚起のお願い」と題した声明を発表した。同番組は「日頃より『キックオフ F・マリノス』をご覧いただき、誠にありがとうございます」と感謝を述べた上で、「皆様へ番組より大切なお願いがございます」と次のように発信している。「番組公式Xへの出演者、選手、チーム