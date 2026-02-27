コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）が、コム デ ギャルソン 京都店を24年ぶりにリニューアルオープンした。オープンを記念して、「ブラック コム デ ギャルソン（BLACK COMME des GARÇONS）」のミニショーを開催した。【画像をもっと見る】同店は、コム デ ギャルソン初の直営店である青山店に続く、国内2店舗目の直営路面店として2002年にオープンした。立地は大通りである御池通からほど近い、民家や小規模