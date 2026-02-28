は過去10年、馬券内30頭のうち10頭が6人気以下。昨年こそ2→3→1人気決着となったが、2024年は7→10→4人気、23年は5→8→7人気決着の波乱決着であり、伏兵の出番はある。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「マジックサンズ」を取り上げる。 ■マジックサンズ NHKマイルC2着の後、掲示板が続き、前走・東京新聞杯は12着完敗。折り合いに苦労するレースが続き、