3月7日（土）午前10時30分から午前11時25分ＭＣ：ヒロミ、小泉孝太郎■髪のお悩みをズバッと解決！“美容師の神”が登場いま、若者の間で【昭和カット】が再びブームに！その昭和カットでバズっている“美容師の神”が登場！神が手がける昭和カットとは一体どんなスタイルなのか…？さらに！「髪のうねり」「前髪の割れ」「パサつき」などなど…厄介な髪の悩みの解決法をご紹介！誰でも簡単にマネできる神技をお見逃しなく！■超簡