俳優の高田夏帆が日韓共同制作の縦型ショート配信ドラマ「韓ドラみたいな彼と私」（３月２７日１７時から日韓同時配信スタート）に出演することが２８日、分かった。ホンソク（ＰＥＮＴＡＧＯＮ）、ＮＯＡも出演する。今作は距離が近すぎる年下の韓国男子と不器用ながらも誠実な幼なじの間で揺れ動く２９歳女性の感情を軸に、ときめきと共感が交差するラブストーリー。高田は「韓国ドラマを見てると、憧れやときめき、夢が詰