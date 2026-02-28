鈴木プロ転向初戦東京マラソン２０２６（３月１日、読売新聞社共催）に出場する有力選手が２７日、東京都内で開かれたファンミーティングに登壇した。２時間４分５５秒の男子日本新記録を作った昨年１２月のレースから、３か月弱で挑む大迫傑（リーニン）は「新しいチャレンジとしては非常に楽しみな仕上がり」と自信を見せた。昨年１０月にプロランナーとなった鈴木健吾（横浜市陸協）は「独立して初めてのマラソン。良いス