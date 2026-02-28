ツインプラネット×ＨＥＲＯＩＮＥＳによる７人組新アイドルグループ「フルコース」が２７日、千葉県・ＬａＬａａｒｅｎａＴＯＫＹＯ−ＢＡＹで開催された「ＨＥＲＯＩＮＥＳＦＥＳ２０２６」で初ステージを飾り、デビューを果たした。緊張感を漂わせながらステージに登場した。デビュー曲「ターニングポイント」を含む計５曲を披露。その中でも阿部菜々実が「たくさんの人たちの過去と、これからの期待を背負って精い