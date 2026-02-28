〈「え、怖いんだけど」プロポーズ前に1人で感極まって泣き出したカカロニ栗谷（36）に彼女も困惑した“地獄の10分間”と「秘密の指輪作戦」〉から続く「童貞芸人」から一躍、電撃結婚を果たしたカカロニ・栗谷（36）だが、そもそもなぜ35歳まで彼女ができなかったのだろうか。【写真】彼女の指のサイズを測る極秘作戦の末にたどりついた指輪が左手に…伝説の「幸せな朝」手書き投稿も学年で一番足が速くサッカーでも活躍して俺