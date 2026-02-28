〈月収5万の底辺アイドル→独立して年収3000万→誘われて急に社長に…元グラドルの女性起業家が語る、キャリアチェンジの“驚きの経緯”〉から続く「SNSのフェチ天使」の異名を持つタレント、起業家のくりえみ。現在AI関連企業を経営する彼女だが、なぜAIに注目したのか。AIバブル懸念への考えから、昨年話題になったオルツの粉飾決算の意外な影響まで聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）【画像】完璧すぎる…自分を“AI美少女