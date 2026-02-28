CL、EL、ECLでプレミア勢が全チームベスト16進出現代サッカーにおけるイングランド・プレミアリーグの隆盛を指し示すような出来事が起こった。欧州のカップ戦3大会で、イングランド勢が16強に全て勝ち残った。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）ではアーセナルがリーグフェーズを8戦全勝したのを筆頭に、リバプール、トッテナム、チェルシー、マンチェスター・シティが8位以内の16強ストレートインを果たした。さらにニューカッス