韓国と米国が3月9日から19日まで進行する上半期の連合演習「フリーダムシールド（FS、自由の盾）」期間に計22件の野外実動訓練（FTX）を実施する。昨年の51件から大きく減少した。特に旅団級訓練は昨年の13件から6件に減った。国防専門家らは政府が旅団級訓練の回数を大きく縮小した点に注目している。一部では政府の南北軍事合意復元の試みと無関係でないという分析が出ている。2018年に締結された9・19南北軍事合意には「軍事境