〈【高血圧】75歳以上の降圧目標が改訂→75歳未満と同じ数字に「75歳未満の世代とは区別して対策を練るべき」老年科専門医・下方浩史教授が改訂ガイドラインに提言〉から続く「気づいた時には既に手遅れ」――がんの中でも難治性がん代表として最も恐れられる膵臓がん。9割の患者が診断から5年以内に命を落とす。最大の防衛術は0期の超早期発見。“最恐がん”から命を守る最新メソッド。（初出：「週刊文春 電子版」2025年12月11日