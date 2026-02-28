〈「気づいた時には既に手遅れ」命の危険に直結する“最恐”膵臓がん…老年科専門医・下方浩史教授が解説「罹患者は60代に入って増え、70代でピーク」〉から続く「気づいた時には既に手遅れ」――がんの中でも難治性がん代表として最も恐れられる膵臓がん。9割の患者が診断から5年以内に命を落とす。最大の防衛術は0期の超早期発見。老年科専門医で名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科の下方浩史教授が解説する、“最恐が