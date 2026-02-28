天皇陛下は、2月23日に66歳の誕生日を迎えられた。折しも2月27日には高市早苗首相が衆院予算委員会で、安定的な皇位継承について答弁を行い波紋が広がった。陛下は「愛子さまの今後」について何を語られたのか。名古屋大学大学院人文学研究科准教授の河西秀哉氏が、天皇陛下の誕生日に際した記者会見について振り返る。【写真】愛子さまはラウンドカラーのガーリーなジャケットをお召しに、天皇ご一家はペールブルーで“見事なリ