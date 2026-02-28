現在の２年生から男女共学となった鹿児島商高（鹿児島市）で２７日、卒業式があり、男子のみが入学した最後の学年だった３年生（１１６人）が学びやを去り、約１３０年間の男子校の歴史に幕が下りた。同校は鹿児島簡易商業学校として１８９４年に創立された。男子校として歴史を刻んできたが、少子化などの影響で２０２４年４月に共学となった。卒業式では、堀之内尚郎（すなお）校長が各組の代表に卒業証書を手渡し、式辞で