子どもが生まれるたびに現金1億ウォン。日本円で約1100万円だ。韓国で今、企業主導の“異次元”少子化対策が始まっている。日本の厚生労働省は26日、2025年の出生数が速報値で約70万人だったと発表した。10年連続で過去最少を記録した。少子化に歯止めがかからない状況は隣国・韓国も同様だ。韓国の最新の出生率は0.8と、日本の1.15を下回り世界最低水準が続いている。危機的状況の中、韓国で動き始めた企業“主役”の少子化対策に