19歳の復帰にエディオンピースウイング広島が沸いた。大歓声の中でピッチに入ったのはMF中島洋太朗。「やっぱりピッチに立てたことは楽しかったし、特にホームでプレーできたことはすごくうれしかったです」。サンフレッチェ広島は27日、明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第4節で京都サンガF.C.をホームに迎え、1−2で敗れた。広島は39分、右CKでMF新井直人のクロスを中央のDF荒木隼人が頭で叩き込んで先制に成功し