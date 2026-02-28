FC町田ゼルビアは２月27日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節で、ジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。２−１で勝利し、勝点３を手にした。試合は５分に相馬勇紀が先制点を挙げると、59分にはエリキが追加点を奪ってリードを広げる。64分に１点を返されたものの、その後は粘り強くリードを守り抜いた。今節は最後まで集中力を保ち、安定した守備をみせた。前節の東京ヴェルディ戦では２−０で迎えた終盤の89分