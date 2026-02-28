きのう（２０２６年２月２７日）、北海道旭川市で2歳の女の子が意識のない状態で倒れているのが見つかり、その後搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、ひき逃げの可能性もあるとみて調べています。女の子が倒れていたのは、旭川市神楽6条9丁目の路上です。きのう（２７日）午後6時前、女の子の母親から「娘が車にはねられたかもしれない」と消防に通報がありました。警察によりますと、女の子は頭部に損傷があり、意識のな