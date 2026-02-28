モデルの藤井夏恋さんは2月26日、自身のInstagramを更新。イケメン夫の誕生日を祝ったことを報告しました。【写真】藤井夏恋のイケメン夫の誕生日ショット「素敵すぎます」藤井さんは「Happy Birthday, my husbandMy love（誕生日おめでとう、夫よ愛しい人よ）」とつづり、夫でロックバンド・I Don't Like Mondays.のボーカルであるYU（大川悠）さんのソロショットを披露しています。ラグジュアリーなレストランで、タキシード