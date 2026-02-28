きょう28日 (土) からあす 3月1日 (日) にかけて、晴れる地域が多くなる見込みです。山陰から北陸や北海道では、きのう夜から雨や雪が降っていますが、きょう午後には次第に止む見込みです。その他の地域も、雲が広がっている所もありますが、次第に晴れるでしょう。あすは、所々で雲が広がりますが、全国的に広く晴れ、過ごしやすい1日となりそうです。気温は、きょうあすと平年より高い所がほとんどで、春の陽気を感じられるでし