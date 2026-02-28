ブルージェイズの岡本和真内野手（29）とホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日深夜放送のTBS「バース・デイ」（深夜1・23）にVTR出演。メジャー契約が決まるまでの裏話を明かした。ともにチームの4番を担った岡本と村上は奇しくも同じ年にポスティングシステムを使って、メジャーに挑戦。元日本ハムの杉谷拳士氏がアメリカのキャンプ地を訪れ、2人に独占インタビューした。村上は同じタイミングでメジャーに挑戦し