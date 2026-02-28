年金の受給開始時期に「絶対の正解」はありません。繰下げによって年金額が増える仕組みは広く知られていますが、65歳で受給を開始することにも一定のメリットがあります。 実際の判断にあたっては、受給総額だけでなく、税金や社会保険料への影響、加給年金の有無、健康状態や家計状況などを総合的に考える必要があります。本記事では、65歳受給と繰下げ受給の違いを整理し、それぞれの特徴を確認します。 月1000円