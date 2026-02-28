新井宏昌氏、侍の三塁＆外野事情を解説井端弘和監督の起用法を迷わせる豪快なアーチだった。野球日本代表「侍ジャパン」の佐藤輝明内野手が27日、バンテリンドームで行われた中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」に「4番・三塁」で出場。第1打席でチームを勢いづける先制3ランを放って5-3の勝利に貢献した。初回1死一、二塁。中日・柳の初球、内角低めに食い込んでくるカットボールをすくい上げるよう