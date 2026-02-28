【モデルプレス＝2026/02/28】超特急のアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が27日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。過去の“大逆転”エピソードについて語った。【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル◆超特急ハル、過去の“大逆転”エピソード回顧この日リスナーからのメッセージで、これまでに