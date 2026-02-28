三一節（韓国の独立運動記念日）を前に、SNSで韓国の独立運動家を嘲笑するコンテンツが拡散され、韓国人を公憤させている。TikTokに安重根（アン・ジュングン）を戯画化した投稿が公開され、物議を醸している。【動画】韓国人気俳優が安重根役に リリー・フランキーも出演の『ハルビン』誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授は、「多くのネットユーザーの情報提供で知った」として、「TikTokに投稿された安重根の写真に対