1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」。2026年2月いっぱいでの定年を目前に、その調教師人生を振り返る。＊＊＊JRAの調教師は70歳の2月いっぱいで定年という規定だが、今年