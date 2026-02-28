友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は女友だちの困ったことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。大学生の主人公ユカ。私は、マリナと仲がいいです。サークルの飲み会にマリナと参加する主人公。そこではマリナは、男性にボディタッチをしていて……？次回、マリナと主人公の関係は変化してしまうのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：縞