昨年10月31日、26年前に名古屋市西区のアパートで住人の主婦、高羽奈美子さん（当時32）が殺害され、未解決となっていた事件が急展開を迎えた。被害者の夫の学生時代の同級生だった女が逮捕され、大きな話題となった。【前後編の後編。前編から読む】【写真】2012年、遺体が発見された駐車場、車の窓は新聞紙で覆われていた「日々、多くの事件が発生する中で警察は人知れず過去の未解決事件も捜査を進めています。東日本大震災が