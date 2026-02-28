◆米大リーグナショナルズ４―４アストロズ（２７日・米フロリダ州パームビーチ＝ＣＡＣＴＩパーク）ナショナルズ傘下でメジャー昇格を目指す小笠原慎之介投手（２８）が２７日（日本時間２８日）、４―４の同点の８回から８番手で登板。２回、６人の打者を４奪三振含むパーフェクトに抑えた。これで２試合、３回１／３を投げ、防御率は２・７０となった。キャンプに招待選手として参加している小笠原は現地２１日のカージナ