あなたは読めますか？突然ですが、「閏年」という漢字読めますか？数年に一度やってくる、暦を調整するための特別な一年のことです。耳にしたことはあっても、いざ漢字で見ると読み方に自信がないという方もいるのではないでしょうか。気になる正解は……「うるうどし」でした！閏年とは、地球が太陽の周りを回る周期と暦のずれを補正するために、通常より一日多い366日がある年のことです。「閏」という漢字には「門の中に王が閉