あなたは読めますか？突然ですが、「騒々しい」という漢字読めますか？日常的に使う言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「そうぞうしい」でした！騒々しいとは、多くの人が声を出したり動き回ったりして、やかましい様子を意味します。また、世の中が不穏で落ち着かない状態を指すときにも使われます。例文としては、休み時間の教室はいつも騒々しい、あ