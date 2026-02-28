自動車史に残したい最高の名機本特集では、市販車に搭載された最高のエンジンを50台紹介したい。【画像】自動車業界に大きな影響を与えた伝説的スーパーカー【ランボルギーニ・ミウラを詳しく見る】全31枚もちろん「最高」という言葉の定義は曖昧だ。最大、最強、最も刺激的、クルマと最も関係性が深い、あるいはそれらの組み合わせもあり得る。今回の選考基準は、非常に多くのクルマに搭載されているか、もしくは人々の心を強く