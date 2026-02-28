アメリカのメディア大手、パラマウント・スカイダンスは27日、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーを買収すると正式に発表しました。パラマウントは27日、ワーナーを買収する契約を締結したと発表しました。買収額は1100億ドル相当、日本円でおよそ17兆2000億円規模で、ことし9月30日までの買収完了を目指すとしています。パラマウントは「この買収により、世界中の消費者の選択肢拡大とクリエーティブ人材の活躍を支えることに