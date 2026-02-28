俳優・本仮屋ユイカ（38）の妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が27日、自身のインスタグラムを更新。長女（6）の麦わら帽子を使用した“リメイク品”を紹介した。【写真】「そうきたか！」本仮屋リイナが披露した麦わら帽子をリメイクした“かごバッグ”リイナは「小さくなった麦わら帽子が、うさぎちゃんカゴに生まれ変わりました サイズアウトしても終わりじゃなくて、形を変えて、また娘のそばに置いてもらえるの